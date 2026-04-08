Венс вновь похвалил Орбана за позицию в отношении Украины

Вице-президент США Джей Ди Венс в среду вновь похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его позицию в отношении Украины.

Заявление Венса приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Продолжая выражать похвалу в адрес Орбана, Венс отметил, что тот "хорошо справляется со своими обязанностями, потому что это действительно так", и является "очень, очень важным партнером в деле мира".

Он утверждал, что "большинство европейских политических столиц не сделали и близко столько для дела мира между Россией и Украиной, сколько сделал Виктор Орбан".

Венс сказал, что США "разочарованы многими политическими лидерами в Европе", которые, по его словам, "не проявляют особого интереса к решению этого конкретного конфликта".

По его словам, лишь некоторые лидеры оказались полезными: это премьер-министр Италии Джорджия Мелони и Виктор Орбан, который, как подчеркнул Венс, "является тем, кто побудил нас по-настоящему понять этот" конфликт.

Венс подчеркнул, что дипломатическая работа будет продолжаться, но Украина и Россия тоже должны решить двигаться вперед.

Венс прибыл с визитом в Венгрию 7 апреля, чтобы поддержать Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля.

Венс также заявил, что прибыл в Будапешт, поскольку "вмешательство Брюсселя" в выборы в Венгрии является возмутительным.