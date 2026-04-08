Вэнс раскритиковал "торги" между Украиной и РФ за "несколько квадратных километров"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Венгрию заявил, что считает нецелесообразными торги между Украиной и Россией за "несколько квадратных километров".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в среду, его заявление приводит The Guardian.

Комментируя переговорный процесс по урегулированию российско-украинской войны, Вэнс поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров", очевидно, намекая на то, что Киев должен пойти на территориальные уступки.

"Я бы сказал и россиянам, и украинцам: знаете, на этом этапе мы говорим о торгах за несколько квадратных километров территории в ту или иную сторону. Стоят ли это потери сотен тысяч российских и украинских молодых мужчин? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения? Мы считаем, что ответ однозначно "нет", – заявил вице-президент США.

Он добавил, что "для танго нужны двое", поэтому россияне и украинцы должны самостоятельно договориться.

"Поэтому хотя Виктор (Орбан) и президент Трамп будут продолжать работать над мирным урегулированием, по сути, мы можем только открыть дверь. Россияне и украинцы должны сами в нее пройти", – заявил Вэнс.

Напомним, Вэнс в среду повторно похвалил премьера Венгрии Виктора Орбана за его позицию по Украине.

