Трамп заявил, что США будут сотрудничать с Ираном, чтобы "выкопать и вывезти" уран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут сотрудничать с Ираном, чтобы "выкопать и вывезти" то, что он назвал "ядерной пылью" – вероятно, имея в виду обогащенный уран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп также отметил, что "Иран не будет обогащать уран", хотя ранее иранский режим неоднократно подчеркивал свое право обогащать уран.

"Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы установили, прошел через то, что станет очень продуктивной сменой режима! Обогащение урана не будет происходить, и Соединенные Штаты, сотрудничая с Ираном, выкопают и вывезут всю глубоко закопанную (бомбардировщиками B-2) ядерную "пыль", – написал он.

Трамп добавил, что над Ираном "осуществляется очень тщательное спутниковое наблюдение".

"Мы ведем и будем вести переговоры с Ираном по отмене пошлин и санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы", – отметил он.

Как известно, 8 апреля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

Президент Владимир Зеленский считает прекращение огня между США и Ираном правильным шагом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке "полностью соблюдать" режим прекращения огня для проведения дальнейших переговоров.