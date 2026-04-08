Венс: українці змушують угорський народ страждати, намагаючись вплинути на вибори

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Україна перекрила трубопровід "Дружба" в Угорщину, оскільки таким чином хоче вплинути на угорські вибори, при цьому "завдаючи страждань" угорському народу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Венс заявив у середу під час візиту до Угорщини, його цитує The Guardian.

Під час одного із заходів модератор запитав Венса про його слова, нібито "українські спецслужби намагаються вплинути" на вибори у США чи Угорщині.

Венс послався на нещодавні суперечливі коментарі Володимира Зеленського, який обіцяв передати адресу Віктора Орбана українським військовим. Венс сказав, що коментарі Зеленського були "абсолютно скандальними" та "абсурдними".

Потім він перейшов до того, що він вважає іноземним втручанням у вибори в Угорщині.

"Мені також сказали, що приїзд віцепрезидента США, який заявив, що Віктор Орбан добре працює і є корисним державним діячем для справи миру, – це іноземний вплив. Але те, що не є іноземним втручанням, – це коли Європейський Союз погрожує утримати мільярди доларів від Угорщини, тому що ви захищаєте свої кордони; це, мабуть, не є іноземним втручанням. Іноземним втручанням не є те, що українці перекривають трубопроводи, завдаючи страждань угорському народу, намагаючись вплинути на вибори, що, нібито, не є іноземним втручанням", – заявив Венс.

Він додав, що США "ніколи не погрожували Угорщині, кажучи: якщо ви не проголосуєте за Віктора Орбана, ви не отримаєте те чи інше".

"Ми ніколи б цього не зробили, бо поважаємо угорський народ настільки, щоб поважати його суверенітет. Той факт, що так багато іноземних гравців, чи то транснаціональні організації, як-от бюрократи в Брюсселі, чи то іноземні уряди, буквально погрожують угорському народу: "Голосуйте так, інакше ми помстимося вам" – це має вас дуже розлютити", – сказав Венс.

Він повторив свою підтримку Орбана, кажучи, що захист суверенітету Угорщини потребує, щоб "угорський народ… відкинув ці операції іноземного впливу, проголосував за того, кого хоче бачити своїм лідером, відкинув брюссельських бюрократів".

Напередодні Венс заявив, що прибув у Будапешт, оскільки "втручання Брюсселя" у вибори в Угорщині є обурливим.

