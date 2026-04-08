Вэнс: украинцы заставляют венгерский народ страдать, пытаясь повлиять на выборы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Украина перекрыла трубопровод "Дружба" в Венгрию, поскольку таким образом хочет повлиять на венгерские выборы, при этом "заставляя страдать" венгерский народ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вэнс заявил в среду во время визита в Венгрию, его цитирует The Guardian.

Во время одного из мероприятий модератор спросил Вэнса о его словах, будто "украинские спецслужбы пытаются повлиять" на выборы в США или Венгрии.

Вэнс сослался на недавние спорные комментарии Владимира Зеленского, пообещавшего передать адрес Виктора Орбана украинским военным. Вэнс сказал, что комментарии Зеленского были "абсолютно скандальными" и "абсурдными".

Затем он перешел к тому, что он считает иностранным вмешательством в выборы в Венгрии.

"Мне также сказали, что приезд вице-президента США, который заявил, что Виктор Орбан хорошо работает и является полезным государственным деятелем для дела мира, – это иностранное влияние. Но то, что не является иностранным вмешательством, – это когда Европейский Союз угрожает удержать миллиарды долларов от Венгрии, потому что вы защищаете свои границы; это, по-видимому, не является иностранным вмешательством. Иностранным вмешательством не является то, что украинцы перекрывают трубопроводы, причиняя страдания венгерскому народу, пытаясь повлиять на выборы, что, якобы, не является иностранным вмешательством", – заявил Вэнс.

Он добавил, что США "никогда не угрожали Венгрии, говоря: если вы не проголосуете за Виктора Орбана, вы не получите то или иное".

"Мы никогда бы этого не сделали, потому что уважаем венгерский народ настолько, чтобы уважать его суверенитет. Тот факт, что так много иностранных игроков, будь то транснациональные организации, такие как бюрократы в Брюсселе, или иностранные правительства, буквально угрожают венгерскому народу: "Голосуйте так, иначе мы отомстим вам" – это должно вас очень возмутить", – сказал Вэнс.

Он повторил свою поддержку Орбана, заявив, что защита суверенитета Венгрии требует, чтобы "венгерский народ… отверг эти операции иностранного влияния, проголосовал за того, кого хочет видеть своим лидером, отверг брюссельских бюрократов".

Накануне Вэнс заявил, что прибыл в Будапешт, поскольку "вмешательство Брюсселя" в выборы в Венгрии возмутительно.

