У Кремлі вважають, що опубліковану стенограму нібито переговорів лідера РФ Владіміра Путіна та прем'єра Угорщини Віктора Орбана можна сприймати як свідчення того, що Орбан – "прагматичний і ефективний" лідер.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у середу речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

Пєсков сказав, що в опублікованій агентством Bloomberg стенограмі розмови Путіна та Орбана "немає нічого, що може посварити Росію з Угорщиною".

"Там навпаки: інформація… власне, показує Орбана з дуже прагматичної та ефективної точки зору. Він, дійсно, дуже ефективний політик, ефективний глава держави, який саме захищає інтереси своєї країни: не Росії, не Америки, а саме своєї країни – Угорщини", – сказав Пєсков.

Він додав, що сприймає публікацію агентства як "матеріал на підтримку Орбана".

Пєсков також зазначив, що багато сил у Європі та в Брюсселі не хотіли б, щоб Орбан знову переміг на виборах.

"Це добре відомо, це видно неозброєним оком і, звичайно, вони підіграють тим силам, які політично опонують Орбану і вважають, що публікація таких матеріалів може завдати шкоди самому Орбану. Ми з цим не згодні", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, агентство Bloomberg отримало стенограму розмови між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та очільником Кремля Владіміром Путіним, яка відбулася восени. В ній угорський прем’єр запевняв Путіна у дружбі та пропонував йому допомогу у врегулюванні війни в Україні.

31 березня у ЗМІ злили аудіозаписи розмови міністрів закордонних справ Угорщини та Росії, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.