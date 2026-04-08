В Кремле считают, что опубликованную стенограмму якобы переговоров лидера РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана можно воспринимать как свидетельство того, что Орбан – "прагматичный и эффективный" лидер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

Песков сказал, что в опубликованной агентством Bloomberg стенограмме разговора Путина и Орбана "нет ничего, что может поссорить Россию с Венгрией".

"Там наоборот: информация... собственно, показывает Орбана с очень прагматичной и эффективной точки зрения. Он, действительно, очень эффективный политик, эффективный глава государства, который именно защищает интересы своей страны: не России, не Америки, а именно своей страны – Венгрии", – сказал Песков.

Он добавил, что воспринимает публикацию агентства как "материал в поддержку Орбана".

Песков также отметил, что многие силы в Европе и в Брюсселе не хотели бы, чтобы Орбан снова победил на выборах.

"Это хорошо известно, это видно невооруженным глазом и, конечно, они подыгрывают тем силам, которые политически оппонируют Орбану и считают, что публикация таких материалов может нанести вред самому Орбану. Мы с этим не согласны", – сказал Песков.

Напомним, агентство Bloomberg получило стенограмму разговора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся осенью. В ней венгерский премьер уверял Путина в дружбе и предлагал ему помощь в урегулировании войны в Украине.

31 марта в СМИ слили аудиозаписи разговора министров иностранных дел Венгрии и России, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.