ЗМІ: Туреччина просить Італію продати систему ППО SAMP/T через загрозу з боку Ірану

Туреччина веде переговори з Італією щодо закупівлі та спільного виробництва європейських систем протиракетної оборони у зв’язку з ракетною загрозою з боку Ірану.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від поінформованих джерел, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Туреччина вже давно прагне придбати системи SAMP/T, що виробляються франко-італійською компанією Eurosam GIE, для зміцнення своєї протиповітряної оборони. Однак Франція відхиляла попередні запити.

За даними джерел агентства, турецькі переговорники вважають, що цього разу Франція може бути більш прихильною.

Про переговори з Італією раніше повідомляла турецька щоденна газета Yeni Safak. Ні турецьке міністерство оборони, ні італійський уряд не відповіли на запити про коментарі.

Бажання Туреччини використовувати системи SAMP/T для створення власного протиракетного щита "сталевий купол" – за зразком ізраїльського "Залізного купола" – набуло актуальності після того, як сили НАТО перехопили чотири ракети, випущені з Ірану з початку війни на Близькому Сході, зазначили джерела.

На тлі загострення на Близькому Сході Північноатлантичний альянс розгорнув одну систему Patriot у турецькій Малатьї для протидії ракетним загрозам з боку Ірану.

18 березня Альянс розмістив ще одну систему Patriot на півдні Туреччини.