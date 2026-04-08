СМИ: Турция просит Италию продать систему ПВО SAMP/T из-за угрозы со стороны Ирана

Турция ведет переговоры с Италией по закупке и совместному производству европейских систем противоракетной обороны в связи с ракетной угрозой со стороны Ирана.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от информированных источников, сообщает "Европейская правда".

Как указано, Турция уже давно стремится приобрести системы SAMP/T, производимые франко-итальянской компанией Eurosam GIE, для укрепления своей противовоздушной обороны. Однако Франция отклоняла предыдущие запросы.

По данным источников агентства, турецкие переговорщики считают, что на этот раз Франция может быть более благосклонной.

О переговорах с Италией ранее сообщала турецкая ежедневная газета Yeni Safak. Ни турецкое министерство обороны, ни итальянское правительство не ответили на запросы о комментариях.

Желание Турции использовать системы SAMP/T для создания собственного противоракетного щита "стальной купол" – по образцу израильского "Железного купола" – приобрело актуальность после того, как силы НАТО перехватили четыре ракеты, выпущенные из Ирана с начала войны на Ближнем Востоке, отметили источники.

На фоне обострения на Ближнем Востоке Североатлантический альянс развернул одну систему Patriot в турецкой Малатье для противодействия ракетным угрозам со стороны Ирана.

18 марта Альянс разместил еще одну систему Patriot на юге Турции.