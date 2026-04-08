Глава МОЗ Литви обіцяє відправити в Україну свого заступника, який не зміг сказати, чий Крим

Міністерка охорони здоров’я Литви Марія Якубаускене пообіцяла відправити свого нового заступника Арномедаса Галдікаса на роботу до України після бурхливої реакції громадськості на його коментарі щодо Криму.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Політик зазнав критики після того, як в інтерв’ю телеканалу LRT не зміг чітко заявити, що Крим належить Україні. У Литві це питання часто використовується як лакмусовий папірець для перевірки позиції людини щодо російської агресії.

"Я не знаю, кому належить Крим, у чому полягає мета цього питання?" – сказав він. Коли на нього натиснули, він відповів: "Гаразд, тоді Україні".

​Галдікас обійняв посаду 16 березня, отримавши призначення від популістської партії "Зоря Німану".

"Ми відправимо нашого заступника міністра на роботу в Україну. Я вже вчора сказала йому, що йому доведеться поїхати", – сказала Якубаускене журналістам у середу.

За її словами, рішення було ухвалено після обговорення з прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене.

Якубаускене не уточнила, коли Галдікас виїде та які конкретні обов’язки він виконуватиме в Україні.

Нагадаємо, восени минулого року у Литві був змушений подати у відставку міністр культури Ігнотас Адомавічюс.

Тоді він також не зміг одразу відповісти, кому належить Крим, і звинуватив в провокації журналістку, яка поставила йому це питання.