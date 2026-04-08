Глава Минздрава Литвы обещает отправить в Украину своего зама, который не смог ответить, чей Крым

Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене пообещала отправить своего нового заместителя Арномедаса Галдикаса на работу в Украину после бурной реакции общественности на его комментарии по поводу Крыма.

Политик подвергся критике после того, как в интервью телеканалу LRT не смог четко заявить, что Крым принадлежит Украине. В Литве этот вопрос часто используется как лакмусовая бумажка для проверки позиции человека по поводу российской агрессии.

"Я не знаю, кому принадлежит Крым, в чем заключается цель этого вопроса?" – сказал он. Когда на него надавили, он ответил: "Ладно, тогда Украине".

Галдикас вступил в должность 16 марта, получив назначение от популистской партии "Заря Немана".

"Мы отправим нашего заместителя министра на работу в Украину. Я уже вчера сказала ему, что ему придется поехать", – сказала Якубаускене журналистам в среду.

По ее словам, решение было принято после обсуждения с премьер-министром Ингой Ругинене.

Якубаускене не уточнила, когда Галдикас уедет и какие конкретные обязанности он будет выполнять в Украине.

Напомним, осенью прошлого года в Литве был вынужден подать в отставку министр культуры Игнотас Адомавичюс.

Тогда он также не смог сразу ответить, кому принадлежит Крым, и обвинил в провокации журналистку, которая задала ему этот вопрос.