Німеччина заявляє, що транзит через Ормузьку протоку має залишатися безоплатним

Німецький уряд закликав зберегти безоплатний транзит через Ормузьку протоку після того, як Тегеран погодився тимчасово відкрити цей ключовий водний шлях у рамках угоди про двотижневе перемир’я зі Сполученими Штатами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

У середу речник Міністерства закордонних справ у Берліні зазначив, що Ормузька протока не лише є частиною іранських вод, а й підпадає під дію морських договорів ООН.

"І саме тому надзвичайно важливо, щоб після відновлення операцій було гарантовано вільне, безпечне та безоплатне морське судноплавство. Така позиція Німеччини, яка випливає з чинного міжнародного права", – сказав він.

За словами речника, оскільки блокада протоки Іраном зачіпає інтереси низки країн у всьому світі, Німеччина вважає, що Організація Об’єднаних Націй є належним механізмом для вирішення цього питання.

Згідно з угодою про припинення вогню, оголошеною вночі, Тегеран погодився тимчасово зняти блокаду Ормузької протоки.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий протягом двох тижнів за координації з іранськими збройними силами "та з урахуванням технічних обмежень".

Раніше кореспондент ABC повідомив, що, за словами президента США Дональда Трампа, Сполучені Штати та Іран розглядають можливість створення "спільного підприємства" для стягнення плати за прохід через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, 8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

В Ірані підтвердили свою згоду на припинення вогню та оголосили про наміри відкрити Ормузьку протоку на період дії перемир’я.

Повідомляли, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.