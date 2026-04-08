Германия заявляет, что транзит через Ормузский пролив должен оставаться бесплатным

Правительство Германии призвало сохранить бесплатный транзит через Ормузский пролив после того, как Тегеран согласился временно открыть этот ключевой водный путь в рамках соглашения о двухнедельном перемирии с Соединенными Штатами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

В среду представитель Министерства иностранных дел в Берлине отметил, что Ормузский пролив не только является частью иранских вод, но и подпадает под действие морских договоров ООН.

"И именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы после возобновления операций было гарантировано свободное, безопасное и бесплатное морское судоходство. Такова позиция Германии, вытекающая из действующего международного права", – сказал он.

По словам пресс-секретаря, поскольку блокада пролива Ираном затрагивает интересы ряда стран по всему миру, Германия считает, что Организация Объединенных Наций является надлежащим механизмом для решения этого вопроса.

Согласно соглашению о прекращении огня, объявленному ночью, Тегеран согласился временно снять блокаду Ормузского пролива.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель при координации с иранскими вооруженными силами "и с учетом технических ограничений".

Ранее корреспондент ABC сообщил, что, по словам президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты и Иран рассматривают возможность создания "совместного предприятия" для взимания платы за проход через Ормузский пролив.

Напомним, 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

В Иране подтвердили свое согласие на прекращение огня и объявили о намерении открыть Ормузский пролив на период действия перемирия.

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию планируется провести 10 апреля в Исламабаде.