Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не бачить нічого "компроматного" у деталях розмови з очільником Кремля, яку опублікували у ЗМІ.

Як повідомляє Index, пише "Європейська правда", про це він сказав 8 квітня у програмі Blikk Talk.

Під час спілкування Орбана попросили прокоментувати резонанс довкола "злитої" розмови з правителем РФ Владіміром Путіним, де він, використавши відсилку до байки про мишу й лева, висловив готовність "стати мишкою Путіна".

Орбан сказав, що дуже дружній тон розмови між лідерами не є чимось особливим і це "нормальна формула" для спілкування.

"У нас є відносини з президентом США, з багатьма європейськими лідерами, президентом Росії, лідерами деяких країн Центральної Азії, в яких ми називаємо одне одного друзями – і навіть з деякими лідерами мусульманських країн… Я б нічого особливого у цьому не бачив", – прокоментував прем’єр.

Коли його спитали, як би він реагував на подібний запис розмови між, наприклад, своїм суперником Петером Мадяром та німецьким євродепутатом від "Європейської народної партії" Манфредом Вебером, Орбан викрутився відповіддю, що Угорщина "не прослуховує політичних опонентів" та що угорські спецслужби зараз розбираються, як транскрипція розмови з Путіним потрапила до журналістів.

Також журналістський проєкт Vsquare опублікував чергові деталі розмов очільника МЗС Угорщини з російським колегою Сергеєм Лавровим, що підтверджують їхню тісну координацію, у тому числі у кроках, які шкодять Україні.

