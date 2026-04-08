Орбан не видит ничего неуместного в своем разговоре с Путиным, "слитом" в СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит ничего "компроматного" в деталях разговора с главой Кремля, который опубликовали в СМИ.

Как сообщает Index, пишет "Европейская правда", об этом он сказал 8 апреля в программе Blikk Talk.

Во время общения Орбана попросили прокомментировать резонанс вокруг "слитого" разговора с правителем РФ Владимиром Путиным, где он, использовав отсылку к басне о мыши и льве, выразил готовность "стать мышкой Путина".

Орбан сказал, что очень дружественный тон разговора между лидерами не является чем-то особенным и это "нормальная формула" для общения.

"У нас есть отношения с президентом США, со многими европейскими лидерами, президентом России, лидерами некоторых стран Центральной Азии, в которых мы называем друг друга друзьями – и даже с некоторыми лидерами мусульманских стран... Я бы ничего особенного в этом не видел", – прокомментировал премьер.

Когда его спросили, как бы он реагировал на подобную запись разговора между, например, своим соперником Петером Мадьяром и немецким евродепутатом от "Европейской народной партии" Манфредом Вебером, Орбан выкрутился ответом, что Венгрия "не прослушивает политических оппонентов" и что венгерские спецслужбы сейчас разбираются, как транскрипт разговора с Путиным попал к журналистам.

Также журналистский проект Vsquare опубликовал очередные детали разговоров главы МИД Венгрии с российским коллегой Сергеем Лавровым, подтверждающие их тесную координацию, в том числе в шагах, которые вредят Украине.

