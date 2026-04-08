Президент Чехии написал письмо премьеру о том, почему поедет представлять страну на саммит НАТО

Президент Чехии Петр Павел письмом проинформировал премьера Андрея Бабиша о том, что планирует представлять страну на саммите НАТО согласно своему конституционному мандату – в развитие продолжающегося уже некоторое время спора.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Павел написал письмо Бабишу, и выложил его на президентском сайте, о том, что планирует представлять Чехию на предстоящем саммите НАТО 7-8 июля в Анкаре.

"Я реализую свои полномочия по внешнему представительству государства в соответствии со ст. 63 (1) (a) Конституции Чешской Республики на саммите НАТО не только учитывая длительные традиции, но и в интересах обеспечения последовательности во внешнеполитической политике и политике безопасности Чешской Республики", – отмечает президент.

Павел отметил, что, учитывая тематику обсуждений, в частности относительно расходов на оборону и плана выполнения обязательств, согласованных на саммите в Гааге, он бы приветствовал участие Бабиша вместе с ним – чтобы тот "в деталях объяснил позицию чешского правительства" партнерам.

Из-за продолжающегося спора по поводу того, кто от Чехии поедет на саммит НАТО, Павел сначала хотел организовать встречу с Бабишем, но когда для этого не сложились обстоятельства, прибегнул к формату письма.

Глава МИД от популистской партии "Автомобилисты за себя" Петр Мацинка прокомментировал, что настойчивость президента "начинает выглядеть недостойно" и что Чехия должна быть представлена на таких событиях "теми, кто имеет реальное политическое влияние".

Перед этим он заявил, что также не хотел бы, чтобы Павел ехал и на заседание ООН в сентябре, потому что там "не должен выступать представитель оппозиции", и что ехать должен премьер Бабиш, "потому что мы не президентская республика".

Бабиш в середине марта заявил, что хочет ехать в Анкару вместе с Мацинкой. Министр обороны в начале апреля также выразил мнение, что он должен был бы присутствовать.

Петр Павел на этой неделе в одном из публичных выступлений акцентировал, что глава МИД не может принимать решение о том, поедет президент или нет представлять страну на встречах лидеров государств, и Мацинка не может не знать об этих положениях конституции.

По данным СМИ, президент рассматривает подачу иска, если в правительстве начнут препятствовать ему реализовывать представительские полномочия.

Напомним, президент Чехии и правительство спорят также относительно политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, с которым она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер также раскритиковал решение Чехии по расходам на оборону, которые не достигают даже предыдущей цели в 2% ВВП.

Подробно на эту тему – в статье Чехия против НАТО. Как правительство Бабиша идет на конфликт с Трампом из-за расходов на оборону.