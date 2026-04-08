Американскую делегацию на переговорах с Ираном возглавит Вэнс

Американскую делегацию на переговорах с Ираном 10 апреля в Пакистане возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Как информирует Reuters, пишет "Европейская правда",

Иран ожидаемо будут представлять спикер законодательного органа, бывший командующий КСИР Мохаммад Бакер Калибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи, один из немногих представителей высшего руководства страны, которые остались живыми после ударов США и Израиля.

первый раунд переговоров США и Ирана по заключению мирного соглашения запланирован на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

Ночью 8 апреля США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. При этом обе стороны заявляют о своей "победе". В рамках договоренности Тегеран должен открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал договоренность с Ираном "хрупким перемирием".

От Ирана уже поступают сигналы о намерении отойти от договоренности с США, если Израиль продолжит удары по территории Ливана. Ряд стран региона в течение 8 апреля заявили о новых иранских ударах.