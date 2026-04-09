У Бундестазі закликають запровадити обов’язкові військові навчання для резервістів

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Рьовекамп закликав до обов'язкової участі резервістів у військових навчаннях з огляду на безпекову ситуацію.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Наразі у Німеччині резервісти та їхні роботодавці повинні давати свою згоду на участь у військових навчаннях. На думку Рьовекампа, це може стати перешкодою для оперативного розгортання військ у разі надзвичайних ситуацій.

"У нинішній безпековій ситуації ми не можемо дозволити собі резерв, який функціонує виключно на добровільній основі… Подвійний принцип добровільності призводить до того, що ми не можемо впевнено планувати на вирішальний момент. У разі надзвичайної ситуації наші резерви мають бути швидко доступними та готовими до дії, а для цього потрібні чіткі зобов’язання", – пояснив політик.

Президент Німецької асоціації резервістів Патрік Зенсбург підтримав ідею про обов’язковість військових навчань для резервістів, однак зауважив, що уряд має покращити захист від звільнення таких працівників.

"Вимога скасувати цей принцип подвійної добровільності є правильною та гарною. Але це не повинно призводити до того, що роботодавці більше не наймають резервістів або звільняють їх. Тому скасування має супроводжуватися суттєво покращеним захистом від звільнення, щоб резервістів не можна було звільняти навіть у довгостроковій перспективі", – пояснив він.

Згідно з планами Міністерства оборони, до 2035 року чисельність збройних сил Німеччини має зрости щонайменше до 260 тисяч військовослужбовців на дійсній військовій службі та 200 тисяч резервістів.

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.

А днями німецькі ЗМІ повідомили, що з початку 2026 року всі чоловіки віком від 17 до 45 років у Німеччині мають отримувати дозвіл від кар'єрного центру Бундесверу, якщо планують виїзд із країни більш ніж на три місяці.

Згодом в уряді пояснили, що ця вимога не діє, поки військова служба в країні залишатиметься добровільною.