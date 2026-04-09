В Бундестаге призывают ввести обязательные военные учения для резервистов

Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Томас Рёвекамп призвал к обязательному участию резервистов в военных учениях, учитывая ситуацию с безопасностью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Сейчас в Германии резервисты и их работодатели должны давать свое согласие на участие в военных учениях. По мнению Рёвекампа, это может стать препятствием для оперативного развертывания войск в случае чрезвычайных ситуаций.

"В нынешней ситуации с безопасностью мы не можем позволить себе резерв, который функционирует исключительно на добровольной основе... Двойной принцип добровольности приводит к тому, что мы не можем уверенно планировать на решающий момент. В случае чрезвычайной ситуации наши резервы должны быть быстро доступными и готовыми к действию, а для этого нужны четкие обязательства", – пояснил политик.

Президент Немецкой ассоциации резервистов Патрик Зенсбург поддержал идею об обязательности военных учений для резервистов, однако отметил, что правительство должно улучшить защиту от увольнения таких работников.

"Требование отменить этот принцип двойной добровольности является правильным и хорошим. Но это не должно приводить к тому, что работодатели больше не нанимают резервистов или увольняют их. Поэтому отмена должна сопровождаться существенно улучшенной защитой от увольнения, чтобы резервистов нельзя было увольнять даже в долгосрочной перспективе", – пояснил он.

Согласно планам Министерства обороны, к 2035 году численность вооруженных сил Германии должна вырасти минимум до 260 тысяч военнослужащих на действительной военной службе и 200 тысяч резервистов.

Напомним, в декабре Германия одобрила закон о модернизации военной службы, предусматривающий восстановление призыва на добровольных началах.

А на днях немецкие СМИ сообщили, что с начала 2026 года все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в Германии должны получать разрешение от карьерного центра Бундесвера, если планируют выезд из страны более чем на три месяца.

Впоследствии в правительстве объяснили, что это требование не действует, пока военная служба в стране будет оставаться добровольной.