Трамп после встречи с Рютте в очередной раз раскритиковал НАТО из-за войны в Иране

Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в очередной раз раскритиковал Альянс из-за отсутствия помощи с операцией в Иране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп написал в своей сети Truth Social.

В публикации американский президент в очередной раз утверждает, что Альянс не пришел на помощь США, когда они в этом нуждались, намекая на операцию в Иране.

В этом контексте он вспомнил о конфликте вокруг Гренландии относительно своего стремления контролировать остров. Ранее Трамп уже отмечал, что его недовольство НАТО началось с этой проблемы.

"НАТО не было рядом, когда мы нуждались в его помощи, и не будет рядом, если мы снова будем нуждаться в нем. Вспомните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!" – написал президент США.

Эта публикация появилась после того, как Трамп и Рютте провели закрытую встречу. Сам генсек НАТО назвал ее "откровенной и очень открытой". Рютте отказался уточнить, обсуждали ли они с Трампом возможность выхода США из Альянса.

Также генсек НАТО заявил, что американский президент "откровенно разочарован" тем, что некоторые союзники США отказались присоединиться к военным усилиям против Ирана.

СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.

На прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.