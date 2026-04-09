Мелони заверила в стабильности правительства после поражения на референдуме

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала оставаться на посту до конца срока полномочий своего правительства.

Об этом она сказала в четверг, 9 апреля, во время выступления перед депутатами в Риме, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Это выступление стало первым обращением Мелони к итальянским законодателям после того, как она проиграла общенациональное голосование по реформированию судебной системы страны.

"Правительство работает в полном составе и решительно настроено делать все возможное вплоть до последнего дня своего срока полномочий. Мы взяли на себя обязательства управлять этой страной в течение пяти лет, и именно это мы и сделаем", – заверила премьер Италии.

Со времени референдума в прошлом месяце три чиновника ушли в отставку.

Мелони отметила, что эти шаги не были "ни простыми, ни безболезненными".

"Мы хотели поставить национальные интересы выше интересов партии", – добавила премьер Италии.

В конце февраля Мелони начали обвинять в намерениях фальсифицировать следующие выборы в свою пользу после того, как коалиция заключила соглашение о новом избирательном законе.

В марте Мелони с небольшим отрывом проиграла на референдуме по судебной реформе ее правительства.

