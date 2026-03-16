У Польщі розповіли, як перехопили російський літак над Балтійським морем

Новини — Понеділок, 16 березня 2026, 16:15 — Ольга Ковальчук

Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що військові перехопили російський літак Іл-20 над Балтійським морем у п’ятницю, 13 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні командування в X.

У відомстві повідомили, що підіймали польські винищувачі МіГ-29 для перехоплення і супроводу російського літака-розвідника із зони відповідальності над Балтійським морем.

Російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 виконував свою дев'яту розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі цього року.

Він пересувався без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. При цьому літак не порушив повітряного простору Польщі, повідомили в командуванні.

Нагадаємо, в суботу Польща підіймала бойову авіацію через масовану комбіновану російську атаку проти України.

А минулого тижня норвезькі винищувачі два дні поспіль вилітали для ідентифікації російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Фіннмарком. 

Того ж дня писали, що іспанські винищувачі перехопили два російських літаки у рамках місії "Східний вартовий".

