Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что польские истребители 8 апреля перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем.

В ведомстве сообщили, что пара истребителей F-16 ВВС осуществила успешный перехват, визуальную идентификацию и сопровождение из района ответственности российского Ил-20.

Отмечается, что самолет радиоэлектронной разведки выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером. При этом он не нарушил польское воздушное пространство.

Военные разъяснили, что подобные действия – перехват и сопровождение – являются стандартной практикой, которая применяется для воздушных судов, нарушающих правила.

"Благодаря процедуре перехвата можно немедленно установить характер полета, оценить потенциальную угрозу и – в случае необходимости – принять корректирующие меры, такие как изменение курса или направление воздушного судна на посадку. Эти меры позволяют ограничить риск инцидентов и обеспечить безопасность как гражданского воздушного движения, так и критической инфраструктуры", – пояснили в командовании.

В марте польские военные также перехватили российский самолет Ил-20 над Балтийским морем.

В том месяце норвежские истребители два дня подряд вылетали для идентификации российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Финнмарком.