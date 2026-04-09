У Франції назвали розмови Сійярто з Лавровим зрадою

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав дії Угорщини зрадою після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення про телефонні розмови, які свідчать про тісну координацію між угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто і його російським колегою Сергєєм Лавровим.

Про це він сказав у четвер, 9 квітня, цитує Le Parisien, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, раніше журналістський проєкт Vsquare опублікував деталі розмов очільника МЗС Угорщини з Лавровим, що підтверджують їхню тісну координацію, у тому числі у кроках, які шкодять Україні.

"Це зрада солідарності, необхідної між країнами Європейського Союзу", – заявив Барро.

Він заявив, що якщо ЄС хоче "бути сильним у світі, де виникають нові імперії, то повинен бути єдиним і солідарним".

"Іноді між нами виникають розбіжності, зокрема стратегічні. Але єдність має переважати; інакше ми станемо васалами, іграшками імперій – від чого ми відмовляємося", – акцентував французький міністр.

Нагадаємо, цього тижня у ЗМІ також опублікували стенограму розмови Орбана з правителем РФ Владіміром Путіним, де він, використавши байку про мишу й лева, висловив готовність "стати мишкою Путіна".

