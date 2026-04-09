Во Франции назвали разговоры Сийярто с Лавровым предательством

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал действия Венгрии предательством после того, как в СМИ появились сообщения о телефонных разговорах, свидетельствующих о координации между венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом он сказал в четверг, 9 апреля, цитирует Le Parisien, пишет "Европейская правда".

Напомним, ранее журналистский проект Vsquare опубликовал детали разговоров главы МИД Венгрии с Лавровым, подтверждающие их тесную координацию, в том числе в шагах, которые вредят Украине.

"Это предательство солидарности, необходимой между странами Европейского Союза", – заявил Барро.

Он заявил, что если ЕС хочет "быть сильным в мире, где возникают новые империи, то должен быть единым и солидарным".

"Иногда между нами возникают разногласия, в том числе стратегические. Но единство должно преобладать; иначе мы станем вассалами, игрушками империй – от чего мы отказываемся", – акцентировал французский министр.

Напомним, на этой неделе в СМИ также опубликовали стенограмму разговора Орбана с правителем РФ Владимиром Путиным, где он, использовав басню о мыши и льве, выразил готовность "стать мышкой Путина".

Читайте также: Система на службе Орбана. Где лидер Венгрии будет брать голоса и почему Джей Ди Вэнс его не спасет.