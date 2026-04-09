В Еврокомиссии прогнозируют проблемы в экономике ЕС, несмотря на перемирие на Ближнем Востоке

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что несмотря на прекращение огня на Ближнем Востоке, Европе все еще грозит низкий экономический рост и рост инфляции.

Об этом он заявил в четверг, 9 апреля, перед комитетом Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Домбровскис заявил, что европейской экономике все еще грозит стагфляционный шок (кризисное состояние экономики, при котором стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией), несмотря на прекращение огня на Ближнем Востоке на две недели.

"Долгосрочные перспективы остаются омраченными глубокой неопределенностью", – сказал он.

Домбровскис отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к снижению ВВП ЕС на 0,4 процентного пункта в этом году, если война будет кратковременной, и на 0,6 процентного пункта в 2026 и 2027 годах, если конфликт затянется.

По его прогнозам, в случае кратковременного конфликта инфляция в этом году вырастет на 1 процентный пункт, а при более серьезном сценарии – на 1,5 процентных пункта как в этом, так и в следующем году.

"Важно помнить, что наше пространство для маневра здесь более ограничено, чем раньше, учитывая предыдущие потрясения и насущную потребность в дополнительных расходах на оборону", – отметил Домбровскис.

Он подчеркнул, что меры государственной поддержки "должны быть целевыми, иметь четкую дату окончания и не увеличивать совокупный спрос на нефть и газ в то время, когда необходимы сбережения".

В среду, 8 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке "полностью соблюдать" режим прекращения огня для проведения дальнейших переговоров.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс, который участвовал в заключительных переговорах, приведших к заключению перемирия с Ираном, назвал это соглашение "хрупким перемирием", которое многому научило его об иранской системе.