Мелони призвала ЕС игнорировать бюджетные правила, если война в Иране продолжится

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС должен рассмотреть временную приостановку действия правил дефицита бюджета, если война США и Израиля против Ирана будет продолжаться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала во время выступления перед Палатой депутатов Италии, сообщает Reuters.

Мелони выступила за возможность приостановить действие бюджетных правил ЕС, чтобы государства-члены могли эффективно отреагировать на мировой энергокризис, вызванный войной на Ближнем Востоке.

"Мы считаем, что обсуждение возможной временной приостановки действия Пакта стабильности и роста не должно быть табу. Не отказ от обязательств для отдельных государств-членов, а общая мера", – пояснила глава итальянского правительства.

ЕС активировал между 2020 и 2023 годами так называемую "общую клаузулу об отходе", чтобы приостановить действие бюджетных правил и позволить государствам-членам реагировать на пандемию COVID-19, повлекшую экономические спады в европейских странах.

Это положение может быть использовано в случае серьезного экономического спада в еврозоне или ЕС в целом, чего не прогнозируют.

Италия также может активировать национальный пункт об отходе, позволяющий государствам-членам отклоняться от бюджетных целей, согласованных с Евросоюзом, однако Рим пока исключает такую ​​возможность.

Эта страна, как сообщалось, понесла наибольший экономический ущерб среди стран ЕС в результате нарушения судоходства через Ормузский пролив.

Как писала "Европейская правда", чиновники Европейского Союза призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки с целью компенсации стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.

Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Испания, снизили налоги на топливо, в то время как другие призвали ослабить правила ЕС в отношении государственной помощи. Рим также настаивает на том, чтобы Брюссель ослабил фискальные ограничения, чтобы предоставить столицам больше свободы действий.