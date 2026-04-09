Президент Румунії оновив керівництво прокуратури і чекає боротьби з корупцією

Президент Румунії Нікушор Дан у середу призначив сімох головних прокурорів та їхніх заступників, незважаючи на критику з боку громадянського суспільства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HotNews.

Дан призначив Крістіну Кіріак генеральним прокурором прокуратури при Вищому касаційному суді та суді правосуддя, Іоана-Віорела Чербу – головним прокурором Національного антикорупційного управління, Кодріна-Гораціу Мірона – головним прокурором Управління з розслідування злочинів організованої злочинності та тероризму, а також чотирьох їхніх заступників.

Призначення Кіріак викликало найбільше заперечень. Громадські організації та журналісти-розслідувачі стверджували, що вона приховала докази сексуального насильства з боку єпископа, якого згодом засудили. Вона заперечує ці звинувачення.

"Відтепер я очікую від прокуратури та її керівництва активізації діяльності прокуратури, щоб виправдати сподівання румунів. Румуни бачать корупцію", – заявив Дан на пресконференції у середу, висловлюючи сподівання щодо роботи посадовців.

Організація Transparency International неодноразово визнавала Румунію однією з найбільш корумпованих держав Європейського Союзу.

У 2023 році ЄС припинив антикорупційний і правовий моніторинг Румунії, який тривав понад 16 років.

Після цього рішення темпи розслідувань щодо корупції сповільнилися, а судова влада винесла кілька виправдувальних вироків високопосадовцям, що викликало занепокоєння.

Нагадаємо, на початку квітня у Румунії суд скасував нагляд за антизахідним екскандидатом у президенти Келіном Джорджеску.