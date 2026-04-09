Президент Румынии обновил руководство прокуратуры и ожидает борьбы с коррупцией

Президент Румынии Никушор Дан в среду назначил семь главных прокуроров и их заместителей, несмотря на критику гражданского общества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HotNews.

Дан назначил Кристину Кириак генеральным прокурором прокуратуры при Высшем кассационном суде и суде правосудия, Иоана-Виорела Чербу – главным прокурором Национального антикоррупционного управления, Кодрина-Горациу Мирона – главным прокурором Управления по расследованию преступлений организованной преступности и терроризма, а также их четверых заместителей.

Назначение Кириак вызвало больше всего возражений. Общественные организации и журналисты-расследователи утверждали, что она скрыла доказательства сексуального насилия со стороны епископа, впоследствии осужденного. Она отрицает эти обвинения.

"Отныне я ожидаю от прокуратуры и ее руководства активизации деятельности прокуратуры, чтобы оправдать надежду румын. Румыны видят коррупцию", – заявил Дан на пресс-конференции в среду, выражая надежду на работу чиновников.

Организация Transparency International неоднократно признавала Румынию одним из самых коррумпированных государств Европейского Союза.

В 2023 году ЕС прекратил антикоррупционный и правовой мониторинг Румынии, продолжавшийся более 16 лет.

После этого решения темпы расследований по коррупции замедлились, а судебные власти вынесли несколько оправдательных приговоров высокопоставленным чиновникам, что вызвало беспокойство.

Напомним, в начале апреля в Румынии суд отменил наблюдение за антизападным экс-кандидатом в президенты Келином Джорджеску.