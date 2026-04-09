Британія відкидає ідею введення плати за прохід суден через Ормузьку протоку

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер відкинула ідею Ірану щодо введення плати за прохід суден через Ормузьку протоку.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала BBC.

Купер заявила, що цей вкрай важливий водний шлях є міжнародним морським та транзитним маршрутом, а отже, до нього застосовуються принципи свободи судноплавства.

"Країни не можуть просто захоплювати такі міжнародні транзитні маршрути та в односторонньому порядку встановлювати мита", – сказала Купер.

Вона підкреслила що це неможливо зробити відповідно до морського права та домовленостей Організації Об’єднаних Націй.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що Сполучені Штати використовуватимуть 10-пунктний план Ірану, який передбачає стягнення мита у розмірі 2 мільйонів доларів за корабель, як основу для постійного перемир’я.

Президент США не висловлював заперечень проти стягнення Іраном мита і публічно висловив думку, що США могли б створити "спільне підприємство" для управління цією операцією.

Німецький уряд закликав зберегти безоплатний транзит через Ормузьку протоку.

Як повідомлялося, Сполучені Штати вимагають конкретних зобов'язань від європейських союзників для забезпечення вільного судноплавства Ормузькою протокою.