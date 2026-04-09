Британия отвергает идею введения сборов за проход судов через Ормузский пролив

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отвергла предложение Ирана о введении сборов за проход судов через Ормузский пролив.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сообщила BBC.

Купер заявила, что этот крайне важный водный путь является международным морским и транзитным маршрутом, а значит, к нему применяются принципы свободы судоходства.

"Страны не могут просто захватывать такие международные транзитные маршруты и в одностороннем порядке устанавливать пошлины", – сказала Купер.

Она подчеркнула, что это невозможно сделать в соответствии с морским правом и договоренностями Организации Объединенных Наций.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты будут использовать 10-пунктный план Ирана, предусматривающий взимание пошлины в размере 2 миллионов долларов за судно, в качестве основы для постоянного перемирия.

Президент США не высказывал возражений против взимания Ираном пошлин и публично высказал мнение, что США могли бы создать "совместное предприятие" для управления этой операцией.

Немецкое правительство призвало сохранить бесплатный транзит через Ормузский пролив.

Как сообщалось, Соединенные Штаты требуют конкретных обязательств от европейских союзников для обеспечения свободного судоходства по Ормузскому проливу.