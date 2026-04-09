Прем'єр Вірменії запланував нову зустріч з Путіним після виборів

Прем’єр-міністр Вірмені Нікол Пашинян, який 1 квітня зустрічався з лідером РФ Владіміром Путіним, анонсував нову зустріч з ним у червні, невдовзі після парламентських виборів.

Пашинян сказав, що його нещодавній обід з Путіним пройшов у дружній атмосфері, і що вони вже домовилися про подальші зустрічі та заходи.

"Ми запланували зустріч на найвищому рівні вже у другій половині червня (парламентські вибори у Вірменії відбудуться 7 червня. – Ред.). Що ж стосується загального змісту, я думаю, що те, що я сказав, є насправді відображенням моїх попередніх публічних заяв, але вже в цій залі. Тож я не сказав нічого нового на зустрічі з президентом Російської Федерації", – зазначив.

За його оцінкою, відносини Вірменії та Росії на сьогодні перебувають на стадії "конструктивної трансформації", і Пашинян позитивно оцінив цей процес.

Нагадаємо, 2 квітня, наступного дня після зустрічі з лідером РФ Владіміром Путіним, Пашинян назвав нереалістичним розмороження відносин з ОДКБ – силового блоку, що існує під егідою Росії.

Тим часом у Вірменії працюють над реалізацією проєкту транзитного коридору, так званого "маршруту Трампа". Практичний етап запланований на 2026 рік.

