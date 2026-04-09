Премьер Армении запланировал новую встречу с Путиным после выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который 1 апреля встречался с лидером РФ Владимиром Путиным, анонсировал новую встречу с ним в июне, вскоре после парламентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает News.am.

Пашинян сказал, что его недавний обед с Путиным прошел в дружеской атмосфере, и что они уже договорились о дальнейших встречах и мероприятиях.

"Мы запланировали встречу на высшем уровне уже во второй половине июня (парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня. – Ред.). Что же касается общего содержания, я думаю, что то, что я сказал, на самом деле является отражением моих предыдущих публичных заявлений, но уже в этом зале. Поэтому я не сказал ничего нового на встрече с президентом Российской Федерации", – отметил он.

По его оценке, отношения Армении и России на сегодняшний день находятся на стадии "конструктивной трансформации", и Пашинян положительно оценил этот процесс.

Напомним, 2 апреля, на следующий день после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, Пашинян назвал нереалистичным размораживание отношений с ОДКБ – силовым блоком, существующим под эгидой России.

Тем временем в Армении работают над реализацией проекта транзитного коридора, так называемого "маршрута Трампа". Практический этап запланирован на 2026 год.

Подробнее об этом читайте в статье: Конец войны на Кавказе. Как Трамп "помирил" Азербайджан и Армению и почему это бьет по России.