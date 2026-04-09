Президент Чехії: Трамп вже завдав авторитету НАТО більшої шкоди, ніж Путін

Президент Чехії Петр Павел засудив нещодавні критичні заяви свого американського колеги Дональда Трампа на адресу союзників по НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву чеського президента наводить Seznam Zpráv.

Павел переконаний, що своїми критичними заявами Трамп шкодить авторитету НАТО більше, ніж це робить господар Кремля Владімір Путін.

"За останні кілька тижнів Трамп зробив для зниження авторитету НАТО більше, ніж вдалося Владіміру Путіну за багато років", – сказав він.

Павел також наголосив, що НАТО заснований на принципах стримування та колективної оборони.

"У той момент, коли ми починаємо ставити під сумнів Альянс як єдине, згуртоване утворення, готове діяти спільно й дуже рішуче, тоді, звісно, його роль втрачається", – попередив він.

Президент Чехії зазначив, що критика Трампа не враховує той факт, що НАТО є оборонним альянсом, а "не альянсом, який автоматично надаватиме допомогу у війнах, що ведуться за межами його території".

За його словами, європейські союзники "від самого початку не були поінформовані про цілі та операції, і фактично ніхто навіть не просив їх про співпрацю".

"Лише коли війна почала розвиватися, можливо, у несподіваному напрямку, Дональд Трамп заявив, що європейські союзники повинні подбати про безпечну навігацію в Ормузькій протоці, і коли він не отримав позитивної відповіді, він вважав це розчаруванням для всього НАТО", – сказав він, назвавши це "несправедливим".

Минулого тижня Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Раніше американський президент сказав, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

За даними ЗМІ, Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє розчарування Трампа через НАТО.