Президент Чехии: Трамп уже нанес авторитету НАТО больший ущерб, чем Путин

Президент Чехии Петр Павел осудил недавние критические заявления своего американского коллеги Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", заявление чешского президента приводит Seznam Zpráv.

Павел убежден, что своими критическими заявлениями Трамп вредит авторитету НАТО больше, чем это делает хозяин Кремля Владимир Путин.

"За последние несколько недель Трамп сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем удалось Владимиру Путину за много лет", – сказал он.

Павел также подчеркнул, что НАТО основан на принципах сдерживания и коллективной обороны.

"В тот момент, когда мы начинаем ставить под сомнение Альянс как единое, сплоченное образование, готовое действовать совместно и очень решительно, тогда, конечно, его роль теряется", – предупредил он.

Президент Чехии отметил, что критика Трампа не учитывает тот факт, что НАТО является оборонительным альянсом, а "не альянсом, который автоматически будет оказывать помощь в войнах, ведущихся за пределами его территории".

По его словам, европейские союзники "с самого начала не были проинформированы о целях и операциях, и фактически никто даже не просил их о сотрудничестве".

"Только когда война начала развиваться, возможно, в неожиданном направлении, Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасной навигации в Ормузском проливе, и когда он не получил положительного ответа, он счел это разочарованием для всего НАТО", – сказал он, назвав это "несправедливым".

На прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Ранее американский президент сказал, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

По данным СМИ, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что понимает разочарование Трампа из-за НАТО.