Фінляндія просить ЄС про додаткові 35 млн євро на захист від дронів

Фінляндія звернулася до Європейської комісії з проханням про додаткове фінансування у розмірі 35 мільйонів євро на захист від дронів.

Про це повідомила пресслужба фінського Міністерства внутрішніх справ, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у фінському МВС, відповідне рішення у четвер ухвалив міністерський комітет з питань економічної політики.

Планується, що за рахунок цих коштів фінська Прикордонна служба придбає системи спостереження та протидії дронам. Закупівлі відбуватимуться переважно у 2027–2029 роках.

Фінляндія подає заявку на додаткове фінансування в рамках інструменту фінансової підтримки прикордонної безпеки та візової політики ЄС.

Завдяки придбаним системам значно покращиться здатність Фінляндії відстежувати дрони на східному кордоні та у Фінській затоці. Водночас було б створено можливості для протидії дронам.

В останні дні березня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли три безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що відбились від "рою дронів", які мали атакувати територію РФ. Два впали у неділю 28 березня, ще один знайшли 31 березня на кризі озера неподалік російського кордону.

У Фінляндії після цього розгорнули додаткові радіолокаційні системи на південному сході країни.

Фінська спецслужба попередила, що Росія вже використовує у своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами.