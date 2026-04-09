Финляндия просит ЕС о дополнительных 35 млн евро на защиту от дронов

Финляндия обратилась к Европейской комиссии с просьбой о дополнительном финансировании в размере 35 млн евро на защиту от дронов.

Об этом сообщила пресс-служба финского Министерства внутренних дел, информирует "Европейская правда".

Как отметили в финском МВД, соответствующее решение в четверг принял министерский комитет по вопросам экономической политики.

Планируется, что за счет этих средств финская Пограничная служба приобретет системы наблюдения и противодействия дронам. Закупки будут происходить преимущественно в 2027-2029 годах.

Финляндия подает заявку на дополнительное финансирование в рамках инструмента финансовой поддержки пограничной безопасности и визовой политики ЕС.

Благодаря приобретенным системам значительно улучшится способность Финляндии отслеживать дроны на восточной границе и в Финском заливе. В то же время были бы созданы возможности для противодействия дронам.

В последние дни марта на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли три беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, отбившиеся от "роя дронов", которые должны были атаковать территорию РФ. Два упали в воскресенье 28 марта, еще один нашли 31 марта на льду озера недалеко от российской границы.

В Финляндии после этого развернули дополнительные радиолокационные системы на юго-востоке страны.

Финская спецслужба предупредила, что Россия уже использует в своей пропаганде ситуацию с украинскими дронами.