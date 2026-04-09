Фінляндія фіксує посилення перешкод супутникової навігації у Фінській затоці

Берегова охорона Фінської затоки повідомляє про посилення глушіння супутникової навігації (GNSS) у затоці.

Про це розповів заступник командувача Береговою охороною Фінської затоки Ілья Ільїн, якого цитує Yle, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, останнім часом перешкод стало більше – це відбувається, коли Україна завдає ударів по Росії.

"На виявлення перешкод впливають і погодні умови", – додав Ільїн.

Точної кількості зафіксованих випадків у Ільїна немає – усі повідомлення про перешкоди реєструє Агентство транспорту та зв’язку Traficom.

"Таких випадків було досить багато", – зазначив він.

За словами Ільїна, у східній частині Фінської затоки постійні перешкоди фіксують з 2023 року.

Берегова охорона Фінської затоки посилила свою діяльність після нещодавнього виявлення українських дронів.

В останні дні березня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли три безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що відбились від "рою дронів", які мали атакувати територію РФ. Два впали у неділю 28 березня, ще один знайшли 31 березня на кризі озера неподалік російського кордону.

У Фінляндії після цього розгорнули додаткові радіолокаційні системи на південному сході країни.

Фінська спецслужба попередила, що Росія вже використовує у своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами.