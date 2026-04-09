Финляндия фиксирует усиление помех спутниковой навигации в Финском заливе

Береговая охрана Финского залива сообщает об усилении глушения спутниковой навигации (GNSS) в заливе.

Об этом рассказал заместитель командующего Береговой охраной Финского залива Илья Ильин, которого цитирует Yle, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в последнее время препятствий стало больше – это происходит, когда Украина наносит удары по России.

"На выявление препятствий влияют и погодные условия", – добавил Ильин.

Точного количества зафиксированных случаев у Ильина нет – все сообщения о препятствиях регистрирует Агентство транспорта и связи Traficom.

"Таких случаев было достаточно много", – отметил он.

По словам Ильина, в восточной части Финского залива постоянные препятствия фиксируют с 2023 года.

Береговая охрана Финского залива усилила свою деятельность после недавнего обнаружения украинских дронов.

В последние дни марта на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли три беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, отбившиеся от "роя дронов", которые должны были атаковать территорию РФ. Два упали в воскресенье 28 марта, еще один нашли 31 марта на льду озера недалеко от российской границы.

В Финляндии после этого развернули дополнительные радиолокационные системы на юго-востоке страны.

Финская спецслужба предупредила, что Россия уже использует в своей пропаганде ситуацию с украинскими дронами.