МЗС Литви викликало представника РФ через атаки на цивільних в Україні

До Міністерства закордонних справ Литви 9 квітня викликали представника посольства Росії, якому вручили ноту рішучого протесту щодо інтенсивних атак на цивільне населення та інфраструктуру України, що відбувалися у період Великодніх свят.

Про це повідомили журналістам у литовському МЗС, пише "Європейська правда".

Зокрема, в литовському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що 4–7 квітня російські агресори за допомогою ударних дронів, керованих авіаційних бомб та різних ракет бомбардували житлові будинки, торгові точки та об’єкти громадського транспорту на всій території України.

Найбільш болючі удари припали на ринок у Нікополі де загинуло 5 осіб і 25 було поранено, та зупинку громадського транспорту в місті, де загинуло 3 особи і 12 було поранено.

"У ноті наголошується, що такі дії вважаються воєнними злочинами, а відповідальність за них не підлягає строку давності", – зазначили в МЗС.

У відомстві пообіцяли й надалі докладати всіх зусиль, щоб організатори та виконавці цих злочинів були притягнуті до відповідальності.

Литва також вимагає, щоб Російська Федерація негайно припинила агресію проти України, вивела свої окупаційні війська з усієї міжнародно визнаної території України та відшкодувала весь збиток, заподіяний Україні.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала ізолювати Росію після удару її окупаційних військ по рейсовому автобусу у Нікополі вранці 7 квітня.

А глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна закликав посилити санкції проти Росії після російського удару по житловому будинку в Одесі.