МИД Литвы вызвал представителя РФ в связи с нападениями на гражданских лиц в Украине

В Министерство иностранных дел Литвы 9 апреля был вызван представитель посольства России, которому вручили ноту решительного протеста в связи с интенсивными нападениями на гражданское население и инфраструктуру Украины в период пасхальных праздников.

Об этом сообщили журналистам в литовском МИД, пишет "Европейская правда".

В частности, в литовском внешнеполитическом ведомстве отметили, что 4–7 апреля российские агрессоры с помощью ударных дронов, управляемых авиационных бомб и различных ракет бомбардировали жилые дома, торговые точки и объекты общественного транспорта на всей территории Украины.

Наиболее болезненные удары пришлись на рынок в Никополе, где погибло 5 человек и 25 были ранены, и остановку общественного транспорта в городе, где погибло 3 человека и 12 были ранены.

"В ноте подчеркивается, что такие действия считаются военными преступлениями, а ответственность за них не подлежит сроку давности", – отметили в МИД.

В ведомстве пообещали и в дальнейшем прилагать все усилия, чтобы организаторы и исполнители этих преступлений были привлечены к ответственности.

Литва также требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила агрессию против Украины, вывела свои оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и возместила весь ущерб, причиненный Украине.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала изолировать Россию после удара ее оккупационных войск по рейсовому автобусу в Никополе утром 7 апреля.

А глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна призвал усилить санкции против России после российского удара по жилому дому в Одессе.