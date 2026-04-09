Прокуратура просит снятия иммунитета с экс-премьера Литвы из-за коррупционных подозрений

Прокуратура Литвы официально подала ходатайство о снятии депутатского иммунитета с экс-премьера Саулюса Сквернялиса в связи с продолжающимся коррупционным расследованием.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Генпрокурор Нида Грунскене в четверг обратилась в литовский Сейм с ходатайством о снятии неприкосновенности с лидера оппозиционного Демократического союза "За Литву" Саулюса Сквернялиса в связи с появлением данных о возможных коррупционных правонарушениях.

Сквернялис является одним из фигурантов масштабного расследования о системной коррупции в Госслужбе защиты растений.

В феврале в связи с этими подозрениями у него прошли обыски дома и в депутатском офисе. Его и еще одного фигуранта, бывшего консерватора Казиса Старкевичюса, тогда допросили как специальных свидетелей.

На данном этапе прокуратура подозревает Сквернялиса в сознательном получении взятки в размере более 18,5 тысяч евро за содействие тогдашнему директору этого ведомства Юрию Корниенко в том, чтобы он остался директором. Прокуроры видят доказательства того, что Сквернялис через посредника просигнализировал, что как депутат влияет на желаемые для Корниенко решения, а Корниенко и другие причастные к схеме собрались просить взятки за выдачу фитосанитарных сертификатов без обследования грузов, беря за такую услугу по 250 евро. Сквернялис якобы фигурировал среди членов группы под прозвищем "Краб".

По данным следствия, через посредницу, советницу Сквернялиса Агне Силичкене Корниенко ежемесячно передавал Сквернялису 5-10 тысяч евро, всего было передано 51 тысячу.

Сквернялис в первых комментариях заявил, что еще не видел текста ходатайства прокуратуры, но также признал, что если процесс начался, ему по правилам нужно будет приостановить членство в партии, а соответственно, и председательство.