Прем'єр Гренландії відреагував на заяви Трампа про "погано керований шматок льоду"

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен прокоментував допис президента США Дональда Трампа в соцмережах, в якому той назвав арктичний острів "погано керованим шматком льоду".

Про це Нільсен заявив у коментарі Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Очільник уряду Гренландії наголосив, що він представляє горду націю, яка прагне підтримувати світовий порядок.

"Для нас важливо зберегти світове співтовариство, яке ми створили після Другої світової війни, де існує оборонний альянс, який ми поважаємо, і де міжнародне право дотримується всіма сторонами. Зараз ці цінності зазнають випробувань, і я вважаю, що всі союзники повинні об’єднатися, щоб спробувати їх зберегти. Сподіваюся, що так і станеться", – додав він.

Крім того, Нільсен виступив проти того, як Трамп охарактеризував Гренландію.

"Ми не якийсь там шматок льоду. Ми – горда громада з 57 тисячами людей, які щодня працюють як добросовісні громадяни світу, з повною повагою ставлячись до всіх наших союзників", – сказав він.

У дописі у своїй соцмережі Truth Social Трамп вкотре накинувся на союзників по НАТО за те, що ті не прийшли на допомогу США, коли вони цього потребували, натякаючи на операцію в Ірані.

У цьому контексті він згадав про конфлікт довкола Гренландії щодо свого прагнення контролювати острів. Раніше Трамп вже зазначав, що його невдоволення НАТО розпочалося з цієї проблеми.

"НАТО не було поруч, коли ми потребували його допомоги, і не буде поруч, якщо ми знову потребуватимемо його. Згадайте Гренландію, цей великий, погано керований шмат льоду!" – написав президент США.