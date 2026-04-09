Премьер Гренландии отреагировал на заявления Трампа о "плохо управляемом куске льда"

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в соцсетях, в котором тот назвал арктический остров "плохо управляемым куском льда".

Об этом Нильсен заявил в комментарии Reuters, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Гренландии подчеркнул, что он представляет гордую нацию, которая стремится поддерживать мировой порядок.

"Для нас важно сохранить мировое сообщество, которое мы создали после Второй мировой войны, где существует оборонный альянс, который мы уважаем, и где международное право соблюдается всеми сторонами. Сейчас эти ценности подвергаются испытаниям, и я считаю, что все союзники должны объединиться, чтобы попытаться их сохранить. Надеюсь, что так и произойдет", – добавил он.

Кроме того, Нильсен выступил против того, как Трамп охарактеризовал Гренландию.

"Мы не какой-то там кусок льда. Мы – гордое сообщество из 57 тысяч человек, которые ежедневно работают как добросовестные граждане мира, с полным уважением относясь ко всем нашим союзникам", – сказал он.

В посте в своей социальной сети Truth Social Трамп в очередной раз набросился на союзников по НАТО за то, что те не пришли на помощь США, когда они в этом нуждались, намекая на операцию в Иране.

В этом контексте он упомянул о конфликте вокруг Гренландии в связи со своим стремлением контролировать остров. Ранее Трамп уже отмечал, что его недовольство НАТО началось с этой проблемы.

"НАТО не было рядом, когда мы нуждались в его помощи, и не будет рядом, если мы снова в ней нуждаться. Вспомните Гренландию, этот огромный, плохо управляемый кусок льда!" – написал президент США.