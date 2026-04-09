Италия ухудшит прогноз роста ВВП из-за высоких цен на энергоресурсы

Италия готовится ухудшить прогноз роста ВВП страны из-за негативного влияния войны на Ближнем Востоке.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр экономики Италии Джанкарло Джоретти.

Министр, выступая в парламенте в четверг, отметил, что Италии придется ухудшить прогнозы роста ВВП из-за стремительного подорожания топлива в результате войны на Ближнем Востоке.

Впрочем, по его словам, речь не идет о значительном ухудшении, поскольку последние данные не указывают на структурные проблемы в итальянской экономике.

Однако неожиданные трудности из-за войны на Ближнем Востоке означают, что Италии станет сложнее снизить дефицит бюджета ниже установленного ЕС порога в размере 3% ВВП с 3,1% в 2025 году, как было согласовано с Брюсселем.

Источники в итальянском правительстве говорят, что "ухудшенный" прогноз вероятно будет ожидать рост ВВП на уровне 0,5-0,6%, тогда как первоначальный прогноз давал 0,7%.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Брюссель должен рассмотреть временное приостановление действия правил по дефициту бюджета для стран-членов, если война США и Израиля против Ирана будет продолжаться в дальнейшем и цены на нефть не снизятся.

Неофициально сообщается, что чиновники ЕС призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки с целью компенсации стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.