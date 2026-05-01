На одном из пограничных пунктов с Польшей в течение ближайших недель будет ограничен проезд

В течение ближайших 5 недель возможно временное снижение пропускной способности пограничного пункта "Медика – Шегини" в связи с проведением работ по замене дорожного покрытия на польской стороне.

Об этом 30 апреля сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Работы будут охватывать как въездное, так и выездное направления. Движение транспорта будет организовано поэтапно. Во время выполнения работ на одной полосе транспортные средства будут перенаправляться на другую.

По информации польской стороны, 9 и 16 мая будут временно перекрыты две подъездные полосы к весовым платформам для грузового транспорта на въезд в Польшу. В этот период грузовики будут оформляться через полосу, предназначенную для автобусов.

Пограничники просят учитывать указанные ограничения при планировании поездок и следить за актуальной информацией о загруженности пунктов пропуска на официальных ресурсах.

Напомним, с 10 апреля на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС полноценно заработала новая система въезда граждан иностранных государств – EES (Entry/Exit System).

