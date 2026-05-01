Глава Пентагона заявил, что 60-дневный отсчет в войне с Ираном "приостановился"

Министр обороны США Пит Хегсет утверждает, что 60-дневный отсчет в войне с Ираном приостановился в связи с прекращением огня.

Об этом он сказал во время выступления перед комитетом Сената по вооруженным силам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Hill.

2 марта президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу о военных операциях в Иране, поэтому пятница знаменует 60-дневный рубеж, после которого, согласно Закону о военных полномочиях, президент обязан начать сворачивание военных действий, если он не получит разрешения Конгресса.

Однако Хегсет отметил, что, по мнению администрации, отсчет времени остановился, когда 7 апреля США прекратили бомбардировки Ирана.

"Сейчас мы находимся в режиме перемирия, что, по нашему пониманию, означает, что 60-дневный отсчет времени приостанавливается или останавливается", – сказал Хегсет сенатору Тиму Кейну, демократу от штата Вирджиния, во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам.

"Я не считаю, что законодательство это допускает. Думаю, 60-дневный срок истекает, возможно, уже завтра, и это поставит перед администрацией очень важный юридический вопрос", – возразил Кейн в четверг.

Американские вооруженные силы продолжают находиться в боевой готовности на Ближнем Востоке, десятки тысяч военных размещены на море и суше, что обходится в десятки миллионов долларов в день.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер, демократ от штата Нью-Йорк, и сенатор Адам Шифф, демократ от штата Калифорния, объявили в среду, что демократы заставят провести еще одно голосование по резолюции о военных полномочиях, направленной на ограничение возможности Трампа проводить дальнейшие военные действия без одобрения Конгресса.

Демократы в Палате представителей и Сенате заставляли проводить многочисленные голосования по полномочиям на ведение войны с начала американской кампании в Иране 28 февраля, но республиканцы каждый раз их отклоняли.

Голосование в четверг стало шестой попыткой, и по меньшей мере трое сенаторов-республиканцев дали понять, что их позиция может измениться, если конфликт продлится дольше 60 дней.

Во время слушаний председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что глава Кремля Владимир Путин оказывает помощь Ирану в ведении войны.

А представитель Демократической партии в сенатском комитете по вооруженным силам Джек Рид раскритиковал Хегсета.