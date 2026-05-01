Насилие на почве правых взглядов в Германии достигло самого высокого уровня с 2016 года

В прошлом году полиция Германии зафиксировала такое количество насильственных преступлений на почве правых взглядов, которого не было с 2016 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Федеральные земли сообщили Федеральному уголовному управлению (BKA) о 1598 таких преступлениях за 2025 год по состоянию на 31 января 2026 года. В большинстве случаев проводилось расследование по факту нанесения телесных повреждений или причинения тяжких телесных повреждений.

В 2024 году земли зафиксировали 1488 насильственных преступлений, совершенных на почве правых взглядов. В 2023 году полиции стало известно о 1270 таких преступлениях.

В соотношении к численности населения в 2025 году ни в одной федеральной земле полиция не зафиксировала столько преступлений на праворадикальной почве, как в Мекленбурге-Передней Померании. В прошлом году там на 100 тысяч жителей приходилось 145 таких преступлений. Средний показатель по стране составляет 51 преступление на 100 тысяч жителей.

Самый низкий показатель частоты в прошлом году был в Баварии и Баден-Вюртемберге – по 28 преступлений на 100 тысяч жителей в каждой из этих земель.

Напомним, большинство граждан Германии обеспокоены усилением правого экстремизма, однако исследователи предупреждают об "эффекте привыкания" к таким взглядам.

В ноябре в Германии полиция разыскивала более пятисот правых экстремистов, на которых выписаны ордера на арест.