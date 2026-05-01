Сибига отреагировал на последние события вокруг Венецианской биеннале и участия РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал последние события вокруг Венецианской биеннале, в частности решение жюри уйти в отставку.

Об этом глава украинского МИД написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

В частности, по словам министра, решение жюри уйти в отставку "демонстрирует последствия решений, принимаемых ведущими международными художественными платформами".

"Культура агрессора не может быть нейтральной в условиях войны и ни в коем случае не должна использоваться для обслуживания интересов агрессора, оправдания его преступлений и распространения его пропаганды", – подчеркнул Сибига.

Он также указал, что изначально решение Венецианской биеннале по допуску РФ было "позорным".

"Сегодня мы видим, как оно продолжает наносить вред Венецианской биеннале", – добавил глава МИД Украины.

Он сказал, что Украина благодарна всем тем, кто, "руководствуясь моральной ответственностью и преданностью демократическим ценностям, отказывается мириться с этим позором".

"Мы снова призываем Венецианскую биеннале отменить свое решение и не допускать Россию. Еще есть время вернуться к той принципиальной позиции, которую международное художественное сообщество отстаивает с самого начала жестокой полномасштабной войны России против Украины", – резюмировал Сибига.

Как известно, шесть членов международного жюри Венецианской биеннале вместе с председателем Соланж Оливейрой Фаркаш подали в отставку после скандала вокруг участия России и Израиля.

Организаторы Венецианской биеннале изменили формат вручения наград после отставки международного жюри, в частности за приз будут соревноваться также Россия и Израиль.

Всего более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале.

В ответ на присутствие российского павильона ЕС официально остановил трехлетний грант Венецианской биеннале на сумму 2 млн евро.