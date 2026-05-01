Трамп назвал блокаду Ирана "невероятной"

Президент Дональд Трамп заявил, что он остается сторонником морской блокады иранских портов на фоне опасений, что стратегически важный Ормузский пролив в ближайшее время не будет открыт.

Заявление американского президента приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Эти заявления Трампа прозвучали на фоне стремительного роста мировых цен на нефть. Кроме того, в США средний показатель цен на бензин достиг новых максимумов.

"Их (Ирана. – Ред.) экономика разрушается, блокада дает невероятный эффект. Их экономика – это катастрофа. Так что посмотрим, как долго они продержатся", – сказал Трамп.

При этом он уверяет, что ситуация с ценами на бензин стабилизируется после завершения войны.

"Цены на бензин снизятся. Как только война закончится, они упадут, как камень", – добавил президент США.

Недавно Трамп заявил, что планирует держать Иран под морской блокадой, пока Тегеран не согласится на сделку, которая учтет беспокойство США относительно ядерной программы.

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что любая попытка США блокировать иранские порты "обречена на провал".

Между тем сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что военный удар США по Ирану в ближайшее время вполне реален.